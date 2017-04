Køer var ellevilde

For køer er der nok ikke meget bedre end at komme på græs efter en lang vinter i stalden.



Det kræver en dans, og i hvert fald noget, der ligner, giver køer hvert år, når de bliver sat på græs.



Det oplevede godt 1900 børn og voksne, der søndag besøgte Abildgård ved Vinderup, da gårdejer Jens Erik Damtoft satte 204 økologiske malkekøer på græs. Jens Erik Damtoft inviterede til at opleve køernes kåde forårsdans og hans landbrug i øvrigt i anledning af den årlige økodag, som Økologisk Landsforening har taget initiativ til.



Jens Erik Damtoft glæder sig over det flotte fremmøde til arrangementet.



- Vi deltog i økodagen, fordi vi gerne vil vise omverdenen og forbrugerne, hvordan vi driver vores økologiske landbrug. Folk virkede glade for at opleve, hvor godt vores dyr har det, siger han.

