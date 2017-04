Var tæt på at flytte til Viborg: Nu vil Rito.dk vokse videre på Gyrovej

Med 15 fuldtidsansatte var Rito.dk klar til at flytte til Viborg Kommune efter flere måneders jagt på en ny residens i Skive.



Nu er det lykkedes at lande en aftale i Skive, og det er indehaver og stifter af den tre år gamle iværksættervirksomhed, Dennis Drejer, glad for.



Personligt er Dennis Drejer for halvandet år siden flyttet til København. Men han er oprindeligt fra Skive og har hele tiden ønsket at fortsætte virksomheden på sin hjemegn, hvor Rito.dk er vokset fra sine til august tidligere lokaler på Marienlystvej.



- Vi har ledt længe, og vi har også holdt et møde med borgmesteren, hvor vi sagde, at vi bare var nødt til at få hjælp fra alle sider, for ellers ville vi ende i Viborg Kommune. Det er en udfordring, at kommunegrænsen mod Viborg stopper tæt ved Skive by, siger Dennis Drejer.



Han var godt i gang med at se på lokaler i Løgstrup og tættere ved Viborg, da muligheden for at flytte til Gyrovej i Skive viste sig.



- Vi var ret langt med at kigge mod Løgstrup efter lokaler. Der har været mange tilfælde, hvor vi i Skive ikke har kunnet lukke en aftale. Men så dukkede muligheden på Gyrovej op igen. Jeg har fået hjælp fra mange sider, udover fra borgmesteren har jeg fået hjælp fra Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter og mange andre. I sidste øjeblik fik vi et godt tilbud på Gyrovej 1 i Skive, fortæller Dennis Drejer.



På Gyrovej har Rito.dk sikret sig 4000 kvadratmeter, hvoraf de 3500 skal benyttes til lager. Resten bliver indrettet til kontorområde. Et showroom er også en del af planen, og det samlede bygningskompleks er så stort, at Dennis Drejer ser gode muligheder for senere udvidelse af virksomheden:



- Her vil på sigt også blive plads til et showroom, og der er mulighed for, at vi på sigt kan leje mere. Der er i hvert fald plads. Den 1. august får vi nøglerne, og jeg forventer, at det tager en uge at flytte, siger Dennis Drejer.



Den 1. maj udvider Dennis Drejer i øvrigt sin medarbejderstab med en daglig leder.

