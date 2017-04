Plan om nyt supermarked mødt med forbehold

Dansk Folkeparti fastholder modstanden mod, at Skive Kommune tillader, at der bliver etableret en dagligvarebutik (discountkæde-størrelse) på hjørnet af Viborgvej og Øster Fælled Vej i Skive.



Her vil ejeren af ejendommen Hans Peter Skov bygge en butik. Flere discount-kæder skal have vist interesse for at leje sig ind.



Skive Byråd godkender i næste uge, at Skive Kommune iværksætter en lokalplan, der er nødvendig for etablering af en butik på stedet.



Det blive uden stemmer fra Dansk Folkeparti. Da sagen var i Skive Kommunes økonomiudvalg, var den ene af Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget. Preben Andersen, inhabil, da han driver købmandsbutik i Nr. Søby, som vil blive påvirket af en discount-butik på Viborgvej.



Det vil andre butikker også blive, fremgår det af en analyse af grundlaget for en butik på stedet, Hans Peter Skov har fået Cowi til at lave.



- Min holdning er klar og tydelig: Jeg vil ikke være med til at ødelægge eksistensgrundlaget for mindre byer i Skive Kommune. Cowis analyse siger, at små butikker i oplandet vil miste handel, hvis vi tillader en discountbutik på stedet. Det vil for eksempel være en katastrofe for købmanden i Hald, hvis han mister op mod 10 procent af sin omsætning, siger Erik Mortensen (DF).



Han peger på, at Skive har mange discount-butikker - også i nærheden af den påtænkte butik.



- Der er rigeligt at den type butikker i Skive, mener Erik Mortensen.



SF og Det Radikale Venstre tog forbehold i Økonomiudvalget.



- Jeg er ikke sikker på, at vi har bruge for en dagligvarebutik mere i Skive. Jeg vil også gerne vide, hvad der skal ske på slagterigrunden. Vi har i hvert fald ikke plads til to dagligvarebutikker i det område, Hans Peter Skov ønsker en butik, mener Anders Bøge (SF).



Peder Christensen, medlem af Skive Byråd for Socialdemokratiet, mener, markedet skal bestemme, om der skal være en dagligvarebutik på det sted.



- Vi kan sagtens få lavet et forslag til en lokalplan og så se hvilken respons, der kommer på det. Jeg mener ikke, vi skal sige nej, når en investor vil investere penge i Skive. Jeg tror ikke, vi skal være bekymret. Se på Viborg og Holstebro, der begge har en Bilka-butik. Det har ikke lagt gader i de to byer øde, siger Peder Christensen.



Med hensyn til slagterigrunden i Skive, har man ventet længe nok på et udspil fra ejeren, Danish Crown, mener Peder Christensen.



Ifølge Skive Folkeblads oplysninger har Danish Crown ikke aktuelt plan om en dagligvarebutik på slagterigrunden i Skive. Sådan en var heller ikke med på det udspil - Downtown City Skive - som Danish Crown præsenterede i september sidste år. I dét indgår blandt andet boliger og rekreative muligheder på slagterigrunden. Meningen er, at Skive Kommune skal købe en del af slagteri-ejendommen i Skive.

