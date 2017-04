Tønder nappede Ligapladsen

Hå - Hå - Håndboldliga ...



Det er - desværre - hvad der lige nu synges i Tønder af omkring 1400 tilskuere.



TM Tønder nappede med en sejr på 29-24 over Skive fH den udsatte billet til Håndboldligaen - og for anden kamp i træk efter SfH’erne havde en føring på fem mål i anden halvleg.



16-11 stod det til Skive kort ind i anden halvleg. Men angrebet formåede ikke at holde trykket og brændte igen og igen på TMT-keeper Christian Trans, samtidig med at defensiven mistede den sammenhængskraft, der i stor stil havde præget første halvleg.



Dermed er der ikke længere nogen vej udenom - SfH’erne må fortsætte i 1. division, selv om holdet over tre kampe var en ligeværdig modstander for et etableret hold fra den bedste række.

