Med søndagens sejr over HB Køge blev sæsonens mål for Skive IK opfyldt - nemlig at undgå nedrykning.



Med seks kampe tilbage er afstanden til bunden nu 20 point - og dermed kan de gulblå ikke hentes.



Spøg til side - det lokale 1. divisionshold snuser fremdeles og fortsat til en superligaoprykning i en runde, hvor øvrige resultater gik med.



Hobro fik klø af FC Helsingør og samtidigt tabte fjerdeplacerede Roskilde til AB. Desuden fik Vendsyssel kun uafgjort mod Næstved, og dermed skal rigtigt meget gå galt i de resterende runder, om det ikke som minimum giver opspilskampe.



Dagens profil var Oliver I. Pedersen, (billedet) der dels scorede, dels stod for en målgivende assist - og endelig så stod han også fadder til det straffespark, som John Dyring fik tilkendt, men lidt senere selv misbrugte.



