Nu er det alt eller intet

Bliver Tønder Skiveskåret? Eller bliver Skive banket Tønder og sammen?



Det er det store, Shakespeare-agtige spørgsmål, inden TM Tønder og Skive fH klokken 15.00 tager hul på den tredje og altafgørende kamp om en plads i næste sæsons 888Liga i herrehåndbold.



De to hold har vundet en enkelt gang hver i de to første kampe. Skive vandt 2. påskedag 35-32 i Tønder, mens sønderjyderne slog flot tilbage og udnyttede et SfH-kollaps i det sidste kvarter af torsdagens returmøde. 22-20 til gæsterne sluttede det ved den lejlighed.



Så nu er det alt eller intet. Og det er en kamp, der trækker folk af huse. Allerede to timer før kampen var de første tilskuere på vej ind i hallen for at sikre sig de bedste pladser, og her hvor der mangler en time, begynder det så småt at koge med omkring 500 tilskuere inden for dørene.



Skive Folkeblad er på plads med to medarbejdere og vil forsøge at holde læserne derhjemme orienteret om kampens udvikling - og vi vil desuden gøre forsøget og transmittere de sidste og måske afgørende minutter live.



