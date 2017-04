SfH-træner: Nu er det alt eller intet

Torsdagens skuffende kollaps mod TM Tønder resulterede i begrænset nattesøvn hos træner Ole Bitsch.



Men SfH-chefen vælger at skubbe nedturen til side og minde om, at han og holdet havde solgt duellen med sønderjyderne på forhånd, hvis de var blevet budt en altafgørende finale i en tredje kamp.



Og der står man så nu. I Bitsch’ optik med alt at vinde, da det er TMT, som har en Ligaplads at forsvare.



- Torsdag var det ikke alt eller intet. Det er det søndag - der kommer ikke en fjerde kamp; det er nu, det skal afgøres, og det skal kunne tænde alle spillere, slår han fast.



- At vi tabte torsdag var ærgerligt. Men vi har ikke råd til at ærgre så længe, og det skal være muligt at rejse sig, selvfølgelig skal det det. For hør her, vi spiller om en oprykning.



Over to kampe har både Skive og Tønder spillet forrygende i en time. Og begge har oplevet skuffelsen af at smide en stor føring det sidste kvarter. For SfH’ernes vedkommende, fordi man aldrig fandt det rette spil mod Tønders 5-1-forsvar, da det blev trukket op af hatten.



- Vi fik ikke flyttet deres 1’er, og lod ham styre vores spil for meget. Vi fik ikke arbejdet i det store rum bagved, og ingen tog de direkte dueller på deres 2’ere for at trække en udvisning, et straffekast eller få et mål, siger Ole Bitsch.



- Vi vidste, det scenarie ville udspille sig, og vi havde aftalerne klar. Men det var som til en eksamen, hvor den sorte klap gik ned, for vi har redskaberne til at løse det.



- Og uden jeg ved det, tror jeg, der hos drengene begyndte at være en lille smule fokus på tavlen, og man tænkte, at om et kvarter er vi et Ligahold. Og det er det farligste, man kan gøre, for lige så snart, man begynder at tænke over det, du gør, så sætter det en lille bremseklods på dig. Du skal spille intuitivt og på instinktet, det er vigtigt.



- Nu har vi en fælles opgave hver og én og alle, der er omkring holdet, om at få samlet hinanden op, bidrage med noget højt humør og så mobilisere al den energi og vilje, man kan og skal til den absolut sidste betydningsfulde kamp i denne sæson. Det skal være et brækket ben, der holder folk ude.

