Fransk opgør med fortiden

De franske vælgere var ikke overraskende grundigt trætte af gamle partier, og ved det afgørende valg om to uger bliver det to nye og meget forskellige veje, der kan vælges imellem.



Skandaler og manglende reformer og handlekraft har i årevis plaget fransk politik, og det slog igennem ved valget i går, hvor der var en hel stribe kandidater at vælge imellem. Præsident Hollande havde helt opgivet at stille op, og socialistpartiet fik et historisk ringe valg med blot seks procents opbakning til kandidaten Hamon.



Den borgerlige kandidat, Fillon, fik heller ikke stemmer nok til finalerunden, som nu kommer til at stå mellem centrum-politikeren Emmanuel Macron og lederen af Front National, Marine Le Pen.



Macron er klar favorit til at blive ny fransk præsident. Han kommer som et frisk pust af åbenhed og reformvilje. Han er grundlæggende positiv over for EU og NATO, mens Marine Le Pen vil have folkeafstemning om fransk EU-medlemskab og ønsker Frankrig ud af NATO. Begge præsidentkandidater taler for stramninger i udlændinge-politikken, som også i Frankrig er et varmt emne på grund af fejlslagen integration og adskillige terroraktioner. Helt overordnet bliver præsidentvalget en kamp mellem centrum og højre, og også derfor står Emmanuel Macron med de bedste chancer, fordi de tabende kandidater ved valget i går typisk vil anbefale ham i næste afgørende runde.



I EU og i EU-landenes regeringer vil der være stor tilfredshed med udsigten til, at Macron bliver ny præsident. Han vil bygge videre på EU-samarbejdet men tilføre det reformer og den friskhed, der kommer fra, at han som 39-årig ikke er politisk slidt i de gamle partier, som vælgerne straffede i går.



Det er godt, hvis Frankrig vælger en vej med fortsat åbenhed over for samarbejdet i EU og NATO. Der er ikke brug for farlige eksperimenter på disse felter. Det er også forståeligt, at de franske vælgere forventer, at de åbenlyse problemer med svigtende integration, parallelsamfund, ulovlige migrant-ophold og terror kommer højt på den politiske dagsorden.



Selv om Marine Le Pen næppe vinder valget om to uger, så viser hendes opbakning i første valgrunde, at utilfredsheden hos borgerne er udbredt. Vinder Macron som forventet valget, vil der hvile et stort forventningspres på ham for at skaffe tryghed og fremgang til landet - og svigter han, vil Marine Le Pen udfordre ham igen, når præsident-valgperioden udløber.



Hvis Frankrig valgte en vej med udmeldelse af NATO og folkeafstemning med mulig efterfølgende udmeldelse af EU, ville kontinentet Europa for alvor ryste. Så ville EU - efter det britiske farvel - være på vej mod et sammenbrud med de mange former for farer det ville indebære for fred og fremskridt i Europa.



Sådan går det forhåbentlig ikke. Forventningen er, at Emmanuel Macron vælges, og det vil forhåbentlig give både Frankrig og Europa en tiltrængt vitalitet - men også Emmanuel Macron skal veksle gode stærke ord til aktiv handling, hvis vælgerne skal opleve reelle forandringer.



O.D.

Mere debat i Skive Folkeblad

Bestil abonnement her