Hvad kunne vi bruge et overskud på 125 mio. gode danske kroner til?

I den nærmeste fremtid, vil det nok ikke skorte på bud på, hvad vi kunne bruge kommunens bugnende kassebeholdning til. Lad os da gøre noget ved den geotermiske varme. Det vil komme alle til gode, både borgere og virksomheder, og det i hele kommunen. Vi behøver ikke længere vente på at staten får øje på ideen. Vi kan jo selv. Lad os nu få det sat i værk, og få et grønnere miljø, som vi allerede i forvejen er kendte for. Så når vi også hurtigere at blive CO2 neutrale. Lad os dermed også få gang i væksten indenfor energikrævende virksomheder som fx gartnerier, der kan få gavn af billig varme.



Tør vi ikke, så lad den ligge, altså luk det ned. Men så skal vi altså have kigget på varmeplanen. Så vi kan frigøre varmeværkerne for de bindinger, de har desangående, som gør det svært for dem at lave energirigtige løsninger på deres varmeregnskaber.



Vi kan jo som politikere ikke blive ved med at holde varmeselskaberne hen, i håbet om staten forbarmer sig over os, og giver os de forventede underskudsgarantier, der skal til for at komme igang med boringerne i Vestsalling.



Bente Østergaard,



medlem af



kommunalbestyrelsen



for Socialdemokratiet,



Bygvænget 12,



7870 Roslev

