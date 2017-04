Hov - hvor blev borgermødet pluds’lig af?

Da min kone og jeg sammen med flere andre, i november måned gik på rådhuset for her på byrådsmødet, at høre lidt om byrådets håndtering af bankbyggeriet.



Det kom ikke så langt, vi blev alle nægtet adgang, men talte med borgmesteren, som højt og helligt lovede, at indkalde til et borgermøde inden eventuelt vedtagelse af ny lokalplan.



Naiv som jeg var, slog jeg mig til tåls med det.



Men ingen er mere utroværdige end politikere.



Medens borgernes protester ulmer i baggrunden, ja, - så lykkes det bygeherrerne,at sno næsten hele byrådet om deres lillefingre.



Så jeg bliver ikke synderligt overrasket over pludselig, at læse byrådet har vedtaget forslaget til den nye lokalplan som giver bygeherrerne tilladelse til forhøjelsen af Danske bankbygningen.



Som jeg før har skrevet vil denne dominerende forhøjelse på en af Skives højeste punkter ødelægge midtbyen og flere omkringliggende ejendomme.



Billedet der jo i nuværende højde er taget fra Torvegade, det er meget iøjnefaldende når man kører op af denne og ligeledes Østergade.



Med en dobbelt højde vil det ligeledes blive en stor og generende bygning, enten man går hen af Adelgade, Frederiksgade og Nørregade.



Bankbygningen der er opført med delvis skjulte vinduer bliver med ombygningen udført med store vinduer der vil genere beboere i de omkringliggende ejendomme.



Ingen ejere eller lejere af disse kan mere sidde ugenert på deres altaner .



I den senere tid har der været billeder i avisen, der skulle vise den nye facade på bankbygningen, jeg syntes det er et meget forkert billede, jeg ser det som en lang bygning i forhold til højden og ser det nærmest som et lille dukkehus.



Men det er jo nok for, at man på denne måde, håber at kunne vildlede byens borgere og de dermed måske ikke protesterer mod forhøjelsen.



Jørgen Jørgensen,



Torvegade 3 st. th.,



7800 Skive

