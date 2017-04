Vender hjem

Jeg har besluttet at melde mig ud af Dansk Folkeparti, og igen melde mig ind i Det Konservative Folkeparti. Årsagen til jeg i sin tid meldte mig ud var, at det i en periode handlede om personer frem for politik, Lars Barfoed var blevet formand og på et møde på Strandtangen, var jeg i dialog med Lars Barfoed, jeg genkendte ikke hans holdninger som borgelig politik, derfor meldte jeg mig ud, hvilket jeg også skrev til Lars Barfoed.



Jeg har på intet tidspunkt været utilfreds med Konservative i Skive vælgerforening, hvilket jeg også meddelte dem. Nu oplever jeg mit gamle parti, Det Konservative Folkeparti være tilbage på sporet, de står nu for god borgelig politik med borgerne i centrum.



Fremfor alt så har de også vist, de vil tage ansvar og initiativ. Jeg vil meget gerne være med til igen at få konservative i Skive Byråd, jeg tror på det vil gøre en forskel.



Carl Eiler Carlsen,



Durupvej 33B, Glyngøre,



7870 Roslev

