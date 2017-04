Nedskæringer eller afbureaukratisering i Skive

Skive Kommune er og bør være til for borgerne. Derfor vil Liberal Alliance kæmpe for, at vi efter næste kommunalvalg får indført et midlertidigt afbureaukratiserings-udvalg, som skal kigge på, om der er områder, hvor man kan lette sagsgange. Til gavn og glæde for både borgere og medarbejdere.



I Skive Kommune har man de sidste mange år sparet på vores alles kernevelfærd; Denne negative spiral skal vi have vendt! Lad os i stedet fokusere på, at der skal være råd til kernevelfærd.



Vi vil have landets bedste skoler, bedste ældrepleje, bedste muligheder for handicappede borgere og bedste udgangspunkt for de allermindste borgere, som skal til at starte i skole. Og så vil vi gerne have glade offentligt ansatte, som nyder at gå på arbejde hver dag uden at få stress.



Vi tror på, at når man oplever en større grad af selvbestemmelse i sit arbejde, og får mere tid til at udføre det man brænder for - ja, så påvirker det alle offentlige institutioner og borgere positivt - lige fra plejehjem, til skoler, børnehaver og dagplejere.



Grundet den nuværende befolkningsudvikling i Skive bliver der færre penge til velfærd, uden at der kommer flere midler fra staten. Det lægger et pres på de kommunale budgetter, og det kræver, at der tænkes nyt.



Et af de områder man kunne spare bureaukrati på, er de offentlige virksomhedsplaner, som alle vores institutioner er tvunget til at udarbejde.



I Køge Kommune har de netop afskaffet disse, da de ikke så nogen gevinst ved dem, sammenholdt med de udgifter der ligger i at skulle udarbejde dem. De penge, som frigives, kan i stedet benyttes på kernevelfærdsydelser.



LA er klar til at trække i arbejdstøjet, såfremt vi stemmes ind i byrådet til kommunalvalget i november.



Lad os starte med at kigge på, hvilke bureaukratiske sagsgange som kan lettes, så vi ikke behøver at skære på vores allesammens kernevelfærd.



Bedste hilsner



Jannie Leth Christensen



og Rune Leth



Svenninggaard,



kandidater til



kommunalvalg 2017 for



Liberal Alliance Skive,



Skolevej 3,



7840 Højslev

