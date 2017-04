Fulde polakker smidt ud midt under koncert i Skive Theater

Sangeren Ib Grønbech tog sammen med sit orkester publikum i Skive Theater med storm i lørdags.



Men ikke alle blandt publikum fik hele koncerten med - nogle stykker blev smidt ud i begyndelsen af den.



Det drejede sig om nogle polakker, der arbejder for en virksomhed i Hundborg i Thy.



12-14 medarbejdere fra virksomheden var på firmaudflugt med koncert i Skive Theater.



- De fik noget at drikke på vejen til Skive Theater, og det var næppe sodavand, oplyser Knud Bjerre, leder af Skive Theater.



Selskabet sad bagerst i salen, og nogle af polakkerne i det var højrøstede og respekterede ikke, at der blev tysset på dem. Derfor blev Knud Bjerre sammen med to medarbejdere nødt til at bede de støjende polakker om at forlade salen. Dét respekterede de heller ikke - nogle måtte trækkes ud af koncertsalen. Lederen af selskabet støttede teater-personalet. Resten af den meget fine koncert forløb uden støj-forurening.



- Det er ikke særlig smart at tage en flok polakker med til en koncert med Ib Grønbech, der jo i høj grad bruger det danske sprog, mener Knud Bjerre.



Anden afdeling af koncerten indledte Ib Grønbech med at oplyse publikum, at det var godt 30 år siden, der sidst havde været slagsmål under en af hans koncerter.



På grund af succesen i lørdags for en udsolgt sal har Skive Theater engageret Ib Grønbech og orkester til en koncert den 7. april næste år.

