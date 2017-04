72 afhøringer gennemført: Voldssag fra McDonald’s trækker ud

Efterspillet til voldsepisoden, der fandt sted ude foran McDonald’s på Sdr. Boulevard for snart en måned siden, trækker ud.



I alt har politiet været igennem 72 afhøringer i sagen, som har vist sig at indeholde mere, end politiet i første omgang havde forestillet sig.



- I nogle sager gemmer der sig mere, når man begynder at efterforske dem, og det er tilfældet i den her sag. Den er nærmest eksploderet, og vi har arbejdet i flere retninger. Men vi er ved at få lukket sagen godt ned nu, og vi er kommet godt rundt, siger politikommissær Lars Mikkelsen.



Lars Mikkelsen fortæller også, at der stadig mangler at blive sigtet nogle personer, og at der i den forbindelse også mangler nogle enkelte afhøringer, inden sagen ligger helt klar til viderebehandling ved domstolene.



- Det tager bare tid, når sagen er så stor, og lige nu ligger der en kæmpe mappe med masser af bevismateriale hos de forskellige advokater. Så det tager tid, og der går i hvert fald 10 dage, inden noget bliver meldt ud, siger Lars Mikkelsen.



Episoden omhandler et ungt kærestepar og en gruppe af syv mænd med indvandrer-baggrund.

