Stjerne-kok giver gode råd

Mandag aften var der fuldt hus på »Fjordens Perle« ved Lyby Strand.



Gæsterne spiste gode, gedigne retter med et lokalt tvist, der er blevet til med hjælp fra Michelin-kokken Rasmus Grønbech og et »rejsehold«.



Det er nedsat af Engage Food, Business Region Midt/Vest, Sydvestjyske Smagsoplevelser og Food Organisation of Denmark.



Selv om Rasmus Grønbech fik én af de eftertragtede stjerner i Guide Michelin, da han drev restauranten Grønbech & Churchill i hovedstaden, er det ikke udsigten til flere, der har lokket ham til Skive-egnen.



- Det skal netop ikke være forsøg på at få Michelin-stjerner, og i udgangspunktet er »Fjordens Perle« et rigtig godt spisested. Vi finder sammen frem til nye retter, der tager lige nogle minutter mere i køkkenet, men det skal også være nogle minutter, der kan smages, siger Rasmus Grønbech.



Forpagteren Anette Kvistgaard, »Fjordens Perle« blev meget glad og »fik kuldegysninger«, da hun hørte om stjernekokkens besøg.

