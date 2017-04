Dronning Margrethe besøger Skive Kaserne i næste uge

Skive Kaserne får fornemt besøgt, når dronning Margrethe tirsdag den 2.maj besøger Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, der har til huse på kasernen.



Dronningen kommer for at deltage i indvielsen af Landsdelsregion Vests nye fane.



Traditionen tro bliver fanen indviet ved en parade, hvor der slås tre ceremonielle søm i fanen, ét for Dronningen, et for fædrelandet og ét for modtageren af fanen.



Dronningen inspicerer først hjemmeværnssoldaterne, slår søm i fanen og holder en tale. Efterfølgende er der en lukket reception, hvor dronningen får mulighed for at tale med Hjemmeværnets soldater.



Faneindvielsen sker i forbindelse med sammenlægningen af de to totalsforsvarsregioner henholdsvis Nord- og Midtjylland samt Fyn, Syd- og Sønderjylland, der fandt sted 1. januar, og samler derved Hærhjemmeværnet i hele Jylland og Fyn.

