Spritbilist flygtede ind i skov - men politiet fandt ham

Søndag formiddag kørte en 48-årig mandlig bilist fra Skive i grøften ved Jegstrupvej.



Manden, der kørte i en Ford Galaxy, forsøgte efterfølgende at løbe væk og gemme sig i skoven, men det lykkedes for politiet at løbe ham ind.



Et vidne havde beskrevet manden som tatoveret og iført cowboybukser og blå vest, og det betød, at politiet kunne finde den spritpåvirkede skovtrold.



Manden var i forvejen frakendt sit kørekort.

