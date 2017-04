Gallafesten for afgangseleverne på Skive Gymnasium & HF blev igen i år et tilløbsstykke, som havde samlet tilskuere i massevis, da eleverne marcherede ind i den store hal i Kulturcenter Limfjord for at danse den traditionelle lanciers sent lørdag eftermiddag.



Allerede en times tid før de første toner blev slået an, var hver eneste siddeplads optaget, og de sidste tilskuere måtte nøjes med ståpladser. Deriblandt var også store grupper af unge drenge og piger, som kom for at se vennerne danse.



Men allerede flere timer tidligere begyndte der at være trængsel omkring den røde løber, der var rullet ud foran hovedindgangen til KCL, da de første kvadriller begyndte at ankomme.



Pigerne kom på høje hæle i kjoler i alle farver og med frisurer, der havde taget timer at kreere, mens de unge mænd var i hvide skjorter og mørke jakker, og mange også med butterfly og charmeklud i brystlommen.



Og gallaparrene nøjedes ikke med at gøre noget særligt ud af påklædningen, men havde også tænkt på at gøre transporten mere festlig end en våd, mandag morgen på cyklen. Så det ene mere fantasifulde køretøj efter det andet trillede i den kolde forårssol op foran hovedindgangen og satte parrene af. En kvadrille ankom i et lille tog, en anden ankom i en lille båd spændt efter en bil, andre ankom i campingvogn, og et par kom kørende på en sækkevogn. Og så var der de store, blankpudsede flydere og fint pyntede store familiebiler.



I alt deltog 271 i gallafesten, deriblandt 38 lærere.



