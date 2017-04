Voldtægtssagen: Gerningsmand var ikke iført røde Nike-sko

I forbindelse med signalementet af den mand, der onsdag eftermiddag i sidste uge forsøgte at voldtage en 27-årig kvinde på stierne i Gymnasieparken, vil lokalpolitiet i Skive gerne lave en korrektion.



Tidligere er det beskrevet, at gerningsmanden muligvis havde røde Nike-sko på, men det var efter alt at dømme ikke tilfældet.



- Vi har ikke nogle oplysninger omkring skoene, så derfor kan vi ikke sige, at de har en bestemt farve, siger Lars Mikkelsen fra lokalpolitiet i Skive.



Resten af signalementet af manden holder dog stadig, og han beskrives som udenlandsk af herkomst, 30-40 år, 190 cm høj og bredskuldret.



Han havde et velplejet og lidt kantet sort skæg, halvanden centimeter langt. Hans hår var også både sort og velplejet og omkring to-tre centimeter langt.



På venstre håndryg havde han et stort ar.



Politiet har efterfølgende fået fem-seks brugbare henvendelser, men de vil gerne have flere.



- Vi er ikke kommet så langt, at vi har fået et gennembrud, lyder det fra Lars Mikkelsen.

