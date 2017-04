Bilhandel endte med slag og skub

En mulig bilhandel gik søndag klokken 13 i vasken hos en bilforhandler i Skive.



Et ægtepar kom ind i forretningen, og pludselig opstod der en ophidset stemning mellem ægteparret og bilforhandleren.



Manden i ægteparret, der er 46 år og fra Skive, kaldte bilforhandleren for både racist og satan, og undervejs slog han bilforhandleren i nakken med hånden.



Det fik bilforhandleren til at forsvare sig selv, og han skubbede den 46-årige mand omkuld.



Derefter forlod ægteparret forretningen igen, og nu er det op til bilforhandleren at tage stilling til, om der skal ske mere i sagen.



- Han har stadig ondt i nakken, og han overvejer nu, om han vil indgive en anmeldelse. Og det er helt op til ham, siger politikommissær Lars Mikkelsen.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: