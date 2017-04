Med mindre der sker noget nær et mirakel i 11. time, så er håbet om en ny købmand i Ramsing tæt på at være opgivet.



- Det ser ikke lovende ud. Det kan vi konkludere. Det ved byens borgere godt: At det ikke ser lovende ud, lyder status fra Per Klinkby, der har været én af drivkræfterne i arbejdsgruppen for en ny købmand i landsbyen.



I februar kunne Skive Folkeblad berette, at holdningen blandt byens borgere var klar: Det skal være en selvstændig købmand, eller ingen købmand.



Tanker om eventuel nethandel eller en forretning baseret på borgernes frivillige arbejdskraft blev således endegyldigt skrinlagt.



Dengang kunne arbejdsgruppen dog berette, at man var i dialog med en mulig købmand. Men de planer er nu endegyldigt skrottet.



- Hun arbejdede et stykke tid op at finde ud af, om hun kunne få det til at hænge sammen, fortæller Per Klinkby, som må konstatere, at hun desværre måtte opgive efter at have regnet på sagen.



Siden han en anden potentiel købmand været i Ramsing for at se på forholdene, men tilkendegav hurtigt, at vedkommende ikke var interesseret.



Opslag på facebook Derefter har arbejdsgruppen som et sidste forsøg lavet et opslag på byens facebookside i weekenden inden påskeugen. Men dette opslag har ikke givet henvendelser.



- Det står lidt på standby, desværre, konstaterer Per Klinkby.



Siden Ramsings forrige købmand i april sidste år drejede nøglen om, er det lykkedes at skaffe godt og vel 250.000 kroner i anparter, som lokale borgere og virksomheder har købt.



Disse penge står lige nu på en konto og skulle have været hjælp til startkapital til en ny købmand.



På et borgermøde i starten af året blev arbejdsgruppen givet en forlænget tidsfrist til 1. juli i år.



Har man ikke fundet en ny købmand inden da, skal pengene betales tilbage til borgerne.



Og lige nu øjnes ingen købmand i horisonten i Vestsalling.



Men hvis der er en købmand derude et sted, er vedkommende meget velkommen til at henvende sig, pointerer Per Klinkby:



- Byen står klar til at hjælpe en ny købmand, siger han.