Tredobbelt Skive-triumf på travbanen

Det blev til en stor lokal triumf i Pay Dirts Mindeløb for de 3-årige heste.



Efter et dramatisk løb kunne Jan Dahlgaard med sin egen Quality Fighter sejre i Pay Dirts Mindeløb, efter et løb i ryggen på den førende Come on Hugo/Bent Svendsen, men Knud Mønster fuldbyrdede den lokale triumf ved at tage tredjepladsen med Jan Friis-trænede Close To Heaven.



Fra start skød Quality Figher frem til spids, mens storfavoritten Versus As galopperede. Med fremme fra start var også sidste års opdrætningsvinder Come On Hugo, der efter 400 meter kunne overtage spidsen. Tempoet var moderat, 16 den første kilometer, inden Cointerau med Pauli Andersen med omgang igen trykkede tempoet op. Hans angreb blev dog afvist, og ind på opløbet så det ud til, at kampen om sejren skulle stå mellem Come On Hugo og Quality Fighter.



Bagfra angreb Robin Bakker dog med Versus As der havde gået fremragende efter sin startgalop, og det så vel ud til at den hollandske ekvipage skulle tage sejren, da en galop satte ekvipagen ud af spillet. Så kunne Quality Fighter via angreb på open stretch tage sejren, kort men sikkert foran Come on Hugo. Begge heste fik noteret tiden 15,0/2060 meter, mens tredjehesten Close To Heaven løb 15,4. Også her var førstepræmien på 60.000 kroner.



- Jeg forsøgte mig lidt fra start, og var ikke i tvivl om at jeg skulle slippe spidsen. Jeg fik jo det perfekte løb, og det er jo en lang sæson, så det gjorde ikke noget med et roligt oplæg, siger Jan Dahlgaard.



Jan Dahlgaard fik yderligere en sejr til stalden, og også her ejer han selv hesten. Det var Lightman O, der kunne sejre i et ligaløb efter en heftig opløbskamp. Vindertiden 13,6/2060 meter.

