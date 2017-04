Lukkede gylle ud for at komme fri

En 52-årig mand fra Spøttrup og en 49-årig mand fra Roslev kørte fredag fast med en gyllevogn på Vejmarksvej ved Brokholm Sø i det østlige Salling.



Da de ikke kunne komme fri, besluttede de to sig for at lukke gyllen ud, så vognen blev lettere.



Det resulterede i, at der var fare for, at gyllen kunne løbe ud i Brokholm Sø, og brandvæsenet måtte efterfølgende fjerne 2500 liter gylle fra stedet.



De to mænd kan se frem til at høre mere i den sag, oplyser lokalpolitiet i Skive.

