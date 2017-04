GR Biler udvider: Dækhotel i fire etager

Et markant byggeri er på vej hos GR Biler. Hos bilforhandleren på Katkjærvej er arbejdet med at bygge et dækhotel godt i gang, og de næste uger vil byggeriet tage form.



Dækhotellet skal afløse tre containere, som i dag er placeret på adressen. Samtidig vil der blive indført et avanceret system, som vil gøre det meget nemt fremover at håndtere de opgaver, der påhviler et moderne dækhotel.



- Vi bygger dækhotellet for at blive fremtidssikret, fortæller indehaveren af GR Biler, Søren Ramsdahl.



At blive opholdssted for dæk er naturligvis det primære formål for et dækhotel. Men der vil også blive plads til andet, fortæller Søren Ramsdahl. Flere ting, som i dag findes rundt omkring i og ved forretningen vil om et par måneder finde plads indenfor i det nye byggeri. I selve forretningen vil det give mere plads, og det glæder indehaveren.



- Vi får mange ledige kvadratmeter, og det bliver rigtig fedt med mere plads. Vi får plads til næsten fire gange så mange dæksæt, som vi har i øjeblikket. Vi får det nyeste og det bedste system. Vi får også plads til vores løse dæk, for vi har selv rigtig mange nye dæk på lager, og de vil også blive flyttet ud i dækhotellet. Med det nye system bliver det meget nemmere at finde de enkelte dæksæt. Vi har også lidt jernaffald, som vil blive flyttet ind på dækhotellet. Det skal være lukket inde, så det ikke skæmmer huset.



En del af udendørsarealet er i dag grusbelagt, og efter indvielse af dækhotellet vil næste skridt være at få lagt fliser i området.



- Der vil blive lagt mange fliser på. Alle de steder, hvor der er grus nu, vil blive belagt med flise, så det bliver en hel del fliser, vi skal have lagt, siger Søren Ramsdahl.



Dækhotellet er 350 kvadratmeter i grundplan.



Endnu er der ikke fastsat en endelig dato for byggeriets indvielse. Men Søren Ramsdahl håber, at det kan blive i begyndelsen af juni..

