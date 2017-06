70-årige Poul er helt vild med crossfit

70-årige Poul Christensen fra Skive har ikke altid set livet med de positive briller på.



Han har i mange år døjet med vinterdepressioner fra oktober til april, og for fem år siden kulminerede mismodet, da hans krop for alvor begyndte at vise svaghedstegn.



Den misdannede hjerteklap, der har drillet ham gennem det meste af livet, gav pludselig op, og foran stod en uundgåelig operation.



Men operationen var ikke det eneste, Poul Christensen skulle tænke på.



Han døjede også med overvægt, og den forholdsvis lille mand vejede tæt ved 90 kilo.



Den tilspidsede fysiske situation fik Poul Christensen til at tænke en ekstra gang over livet. Og han besluttede sig for at ændre sin livsstil markant.



- Jeg ville have et andet liv, så jeg besluttede, at jeg ville begynde med at dyrke motion, selv om jeg aldrig havde gjort det tidligere i mit liv. Jeg ville gøre noget aktivt for at ændre på min vægt og min sindstilstand, fortæller Poul Christensen.



De første måneder trænede Poul Christensen i Loop, og senere kom han med på et hold i Dit Studie.



Hos Dit Studie blev der kort tid efter startet et crossfit-hold op, og Poul Christensen blev spurgt, om han ikke havde lyst til at være med.



Og efter at have set på i begyndelsen, kastede han sig ud i det - som den suverænt ældste på holdet.



- Det var meget hårdt for mig i begyndelsen - specielt fysisk. Men min krop kom langsomt efter det, og der gik ikke længe, før jeg slet ikke kunne lade det være, siger det fra Poul Christensen.



Crossfit-afdelingen lukkede senere ned i Dit Studie, men åbnede siden i en anden udgave som Terminalen - Skive på Bilstrupvej.



Og der var ingen tvivl om, at Poul Christensen skulle med, og her er han et levende bevis på, at crossfit er for alle i alle aldre.



- Selv om mange af de andre er unge mennesker, føler jeg mig som en del af et fællesskab. Det er ekstremt livsbekræftende for mig at gå rundt mellem de unge mennesker, og mit ego vokser helt vildt, når jeg får ros af dem, siger Poul Christensen.



Poul Christensen blev ret hurtigt afhængig af at få sin dosis af træning og socialt samvær. Han begyndte at træne fem gange om ugen, men det blev alligevel for meget.



Kroppen begyndte at knirke, og nu har han sat det ned til tre gange om ugen. Og der kan kroppen være med.



Han benytter sig af de samme redskaber og øvelser, som alle de andre på holdet.



Dog er instruktørerne opmærksomme på, at Poul Christensen ikke skal overbelastes.



- Poul er en mand, der gerne vil fremad, og der er flere gange, vi bliver nødt til at holde ham tilbage, siger instruktør Jesper Tandrup.



Træningen har været med til at få kropsvægten ned på 68 kilo, og Poul Christensen kan allerede mærke, hvordan hans krop er blevet stærkere.



Han føler sig ikke som en på 70 år, når han går rundt i bybilledet, og han føler selv, at han er blevet yngre rent fysisk.



Derudover har crossfit-træningen medvirket til, at medicinen er lagt på hylden.



- Jeg bruger ikke længere blodfortyndende medicin, og mit kolesteroltal er ikke længere højt. Jeg formår også at holde min slidgigt nede, så mit liv har ændret sig markant, siden jeg begyndte at dyrke crossfit, siger Poul Christensen.



Og han vil komme og dyrke crossfit, så længe han kan komme af sted.



- At dyrke crossfit er som at drikke champagne. Man bliver helt glad i låget, og man ser verden helt anderledes, når man er glad. Det kan jeg ikke undvære, siger Poul Christensen, der stadig arbejder hver anden uge, hvor han kører medicin ud for Svane Apoteket.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: