Gratis kurser i stand up padle skal fremme aktiv livsstil

Inden længe kan borgere i Skive Kommune gratis få undervisning i at padle på et bræt – stand up paddle (SUP).



Det skyldes, at Skive Windsurfing Klub får 100.000 kroner fra Skive Kommunes Rent Liv-pulje til et projekt, der skal løbe hen over sommeren.



Pengene skal blandt andet bruges til indkøb af SUP-boards, våddragter, redningsveste og flag eller bannere, som medlemmer af klubben vil transportere rundt til strande og andre steder langs Skive Kommunes næsten 190 kilometer lange kyst. Her kan folk så få mulighed for at prøve SUP, der er en aktivitet i rivende udvikling.



- Det lyder helt fantastisk, at vi får den støtte fra Skive Kommune, siger Niclas Borgen fra Skive Windsurfing Klub, der er leder af projektet.



Klubben vil indkøbe mindst seks sæt udstyr. Og ved de steder, de vil besøge, vil to SUP-instruktører stå til rådighed for de, der tager imod tilbuddet.



- Vi skal rundt til strande og havne. Jeg hare også talt med indehavere af campingpladser, som er meget interesseret i, at vi kommer, fortæller Niclas Borgen.



Målet er at gennemføre tre hold på hver seks deltagere pr. dag. Det vil sige, at Skive Windsurfing Klub i løbet af sommeren kan få op til 700 mennesker gennem de korte SUP-kurser, som alle kan deltage i.



Skive Kommune vurderer, at initiativet understøtter Skive Kommunes markedsførings-strategi ”Rent Liv”.



Om det emne skriver Skive Windsurfing Klub i ansøgningen:



»Vi har 190 kilometer kystlinje, som vi bruger aktivt i Skive surf klub. Vandet, naturen og fællesskabet skaber tilsammen helt unikke oplevelser, der bidrager til en sund og aktiv livsstil. De mange oplevelser og erfaringer kunne vi godt tænke os at give videre til andre. Vi vil gerne gøre det aktive liv muligt for alle, samt videregive vores passion for fjorden, det aktive liv og fællesskabet til mange flere mennesker. Kort sagt vil vi gerne bidrage til »Det Rene Liv på Skive Egnen«.



Skive Windsurfing Klub skal have afstemt forventninger med Skive Kommune, inden SUP-initiativet sættes i gang.

