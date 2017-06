Svend har fået sin hund tilbage: - Det var fantastisk at se Buddy igen

Stemmen afslører, at Svend Jensen er en glad mand.



Årsagen er, at han har fået sin elskede hund, Buddy, tilbage.



Den blev stjålet tilbage i maj.



Ikke ret mange ved dog, at han igen har sin siberian husky. For han har gået meget stille med dørene siden.



- Jeg har holdt lav profil. Jeg vil ikke risikere, at nogle nye fanatikere ville få ondt af, at han er kommet tilbage og forsøge at tage ham. Det vil jeg gerne forhindre, forklarer Svend Jensen.



Slædehunden med de klare blå øjne blev stjålet fra sin hundegård i Thorupsgade i Skive den 2. maj i år.



Bortførerne var dyreværnsaktivister, der mente, at hunden ikke blev passet ordentligt.



De stillede sig ikke tilfredse med, at både politiet og embedsdyrlægen efter flere anmeldelser havde sagt god for hundens tilstand og forholdene i hundegården.



Men efter et par uger blev den i al stilhed leveret tilbage til sin ejer via en mellemmand.



- Jeg tror, at presset på dem blev for stort, gætter Svend Jensen.



Presset blev blandt andet skabt af, at sagen fik megen lokal medieomtale.



Sagen affødte stor debat på Facebook, hvor de ukendte dyreværnsaktivister blev mødt af stor kritik, da det kom frem, at myndighederne havde godkendt de forhold, hunden levede under, og den stand, hunden var i.



Men endnu mere afgørende blev det, at folk med forstand på slædehunde – blandt andet fra den store Facebook-gruppe Slædehundenes SOS - gik ind i sagen og pressede på.



- Jeg har kendt formanden for Slædehundenes SOS, Kenneth Eland, i mange år, og han var med til at presse på. Han arbejder jo netop selv på at redde slædehunde, siger Svend Jensen.



Det var også Kenneth Eland, der formidlede kontakten og fik overdraget Buddy.



- Det var helt fantastisk at se ham igen, og min søn var han jo helt vild for at se, siger Svend Jensen, der fik hunden returneret i god stand.



- Du skulle se en hundegård, han har fået. Han har endda fået et hundehus med navneskilt. Det er ren luksus, netop for at der ikke er nogen, der igen skal få den idé, at de skal komme og tage ham, siger Svend Jensen, der ikke tager nogen chancer.



Han derfor sagt lejemålet i Thorupsgade op og fjernet den gamle hundegård. Han har nu hunden et hemmeligt sted.



- Hundegården er låst af, og så er der overvågning på, fortæller Svend Jensen, der ikke vil risikere at miste Buddy igen.



- Vi er jo oppe imod folk, der agerer både som den lovgivende, udøvende og dømmende magt, siger hundeejeren, der mener, at hele sagen er udløst af aktivisternes uvidenhed om slædehunde og de forhold, de kræver.



Sagen har ikke været uden personlige omkostninger. Ud over tyveriet af hunden modtog Svend Jensens kæreste dødstrusler, efter hun blandede sig i debatten.



Parret har endnu ikke besluttet, om de vil gøre mere ved den del af sagen.



- Min kæreste og jeg er begge to meget harme over hele forløbet, og vi synes egentlig, at retfærdigheden burde ske mere fyldest. Men vi overvejer samtidig, om det er værd at rippe op i det hele igen for at få den oprejsning, vi har krav på. Nu er der jo endeligt faldet lidt ro over det hele, siger Svend Jensen.

