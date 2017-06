Tyskere, nordmænd, fynboer og jyder.



Al slags godtfolk med motorcykel samlede sig for 16. gang på havnen i Skive onsdag aften, hvor Knud Erik Knudsen, Skive, igen havde kaldt til samling.



Der er ingen, der rigtigt tæller, men hvert år sjusser Knud Erik Knudsen sammen med en del andre deltagere sig til, hvor mange, der er dukket op, og undervejs hørte Knud Erik Knudsen tal fra mellem 400 motorcykler til 4000 motorcykler.



Sandheden ligger et godt sted i mellem, så han anslår, at der i år var 1500 motorcykler på havnen i løbet af aftenen og en masse tilhørende publikummer, der lige skal ned og se og snakke med folk fra nær og fjern.



- Folk, der kommer her hvert år, begynder jo at kende hinanden, så de får en god snak og flere sørger for at dele flyers ud for deres egne træf rundt omkring, fortæller han.



Motorcykelfolket ankom tidligere i år, end de plejer, så Sanne Bruun Pedersen fra Breum Landevejskro, der stod for salg af pølser, havde travlt med at lange frankfurtere over disken, så hun kunne blive noget af køen til pølsevognen kvit.



- Klokken 18 var der allerede mange og klokken 21 var der nogle ganske få tilbage, og pølserne slog lige nøjagtig til. Til gengæld var de store pølsebrød sluppet op klokken 19.30, men folk havde ikke noget imod at spise pølsen alene, fortæller Knud Erik Knudsen.



- Jeg er mere end tilfreds. Det gik utroligt godt, og der var helt vildt mange motorcykler. Det var fantastisk mc-vejr, siger en glad Knud Erik Knudsen.



