Terror igen og igen

Vi skal aldrig »vænne« os til terror.



Det er chokerende, så ofte terror har ramt Europa de seneste år, men vi skylder ofre og pårørende at fastholde fokus på kampen mod terror. Hele tiden.



Og det er ikke nok med de politiske standard-meldinger om, at vi blot skal leve videre og gøre som vi plejer som borgere. Befolkningerne må med rette også forvente, at den overordnede indsats mod terror forstærkes.



Uanset hvem der begår terror mod uskyldige mennesker, skal det fordømmes. Islamister har begået talrige terrorangreb, og Islamisk Stat har taget skylden for meget terror i Europa. For en uge siden var der så terror i London vendt mod muslimer, da en 47-årig brite kørte en varevogn ind en gruppe muslimer ved en moské, og et menneskeliv gik tabt. Det lignede hævn-terror, og terror skal aldrig mødes med ny terror. Helt uskyldige borgere skal ikke gøres til ofre. Respekten for menneskeliv er afgørende.



I denne uge har myndighederne i både Paris og Bruxelles så afværget nye islamistiske terrorangreb, og globalt er Islamisk Stats støtter ved at opruste, samtidig med at netop Islamisk Stat er under voksende pres i Syrien og Irak.



Seniorforsker Lars Erslev Andersen, Dansk Institut for Internationale Studier, konstaterer i dag i Jyllands-Posten, at islamisternes kamp for kalifatet »er en kamp for et konkret territorium, men også i mere overført forstand en idé om et verdensomspændende kalifat«. Det er endnu en bekræftelse på den trussel, som islamisternes terror udgør.



Derfor skal man heller ikke tale om meningsløs terror. For islamisterne i Islamisk Stat og deres våbenbrødre har en mening med deres terror. En chokerende mening i form af at angribe de kerneværdier som Vesten bygger på. Vores frihed - hvad enten det er frie ytringer, livsglæde, forsamlingsfrihed, musik eller andet - angribes af terroristerne. De vil vores frihed til livs og erstatte det med kalifatet - en islamisk statsform baseret på sharia. Men vores frihed skal forsvares. Altid. Terroristerne må aldrig vinde, for så forsvinder frihedens fundament.



Der er grund til støtte og opbakning til det forebyggende arbejde, som efterretningstjenester og politi præsterer overalt i Europa for at imødegå terror. Men udfordringen er enorm, og den bliver ikke mindre af, at det står stadig mere klart, at integrationen i høj grad er slået fejl i Europa - og samtidig er der slet ikke styr på de ydre grænser i EU.



At have åbne indre grænser i EU og pivåbne ydre grænser er en farlig kombination. Og helt tydeligt fortæller de europæiske toppolitikere ikke sandheden om alvoren i denne udfordring. Der er asylsøgere, migranter og ulovlig indvandring, og der er internt i mange europæiske lande opstået grobund for terrorister. Flere af de udøvende terrorister er vokset op i Vesten, men er blevet grebet af islamistiske tanker om terror. Senest har svenske myndigheder vurderet, at der alene i Sverige er flere tusinde militante islamister. Aldeles chokerende og også udtryk for, hvor galt det er gået i Sverige, der ikke i tide har set den fare, som voldsom indvandring kan påføre. O.D.

