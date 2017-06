Handicapfestival 2017

For femte år har der været Skive Handicap Festival, og det var flyttet indendørs i XL Hallerne, for sidste år druknede det i regn.



Jeg syntes, det var en god ide, for det var nemmere at komme rundt for dem, der bruger kørestole og rollator, og hallerne står jo alligevel tome.



Underholdning var også fint med godt musik, Jacob Haugaard var konferencier.



Man kunne ikke undgå at møde ham, for han var i særpræget tøj, og mange ville have taget billeder sammen med ham.



Underholdningen stod Engel for Evigt for sammen med Tørfisk (de var gode) og Stig og Vennerme, der sang og spillede Flemming »amse« Jørgensens kendte hits. Deres trommeschlager gav nogle solonumre, og alle blev helt begejstret for ham.



Ja, det var en hyggelig eftermiddag, så jeg synes man skal sende en tor tak til alle de frivillige, der hjalp til. De gør et stort stykke arbejde. Ligeså tak til XL for lån af deres haller, Hjemmeværnet - og alle de glade mennesker.



Håber at det bliver i 2018 igen!



Med glade hilsner fra



Kaj E. Christiansen,



Villaparken 10 st.t.h.,



7800 Skive

