Tillykke med cykelstien, Hvidbjerg

Det er med stor glæde undertegnede på lørdag tager til Hvidbjerg, for at være med til indvielse af jeres nye cykelsti, fra Hvidbjerg til Skive. Jeg har før cykelstien blev gennemført talt med en del personer fra Hvidbjerg som ønskede cykelstien fra Hvidbjerg til Skive.



Cykelstien var på et tidspunkt tæt på at falde bort, men jeg har med stor glæde været med til at holde fast i cykelstien fra Hvidbjerg til Skive, både i udvalget Teknik og Miljø og i byrådet.



Desuden når man lukker en skole, så skal vi også søge at få en cykelsti anlagt hen til den nye Skole, i dette tilfælde Åkjærskolen, derfor var det også vigtigt for undertegnede at holde fast i cykelstien til Skive.



Jeg vil lørdag kl. 10 med stolthed komme til Hvidbjerg, og være med til åbningen af cykelstien, og ønske Hvidbjerg tillykke med cykelstien, som i kæmpede så hårdt for.



Mvh.



Poul Holmgaard (DF),



medlem af Teknik og



Miljøudvalget,



Højlundsvej 97,



7800 Skive

