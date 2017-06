Arbejdsro til borgerrådgiveren

Preben Andersen(DF) skriver i Skive folkeblad om sin holdning til borgerrådgiveren, at det alene skyldes måden personen er ansat på. Kan det nu passe?



Preben Andersen har jo flere gange givet udtryk for, at det ikke var en ide, som var vokset i DF’s baghave. DF sagde ja til budget 2017 og dermed også ja til borgerrådgiveren. Som jeg husker det aftalte vi i forhandlingen at vi ville høre uvildige eksperter, og derefter træffe den beslutning vi fandt bedst.



Et flertal har nu besluttet en model, som Preben Andersen ikke er enig i. Det kan jo nogen gange være vilkårerne, også for Preben Andersen.



Dog er det min opfattelse, at ligegyldigt hvilken model der var valgt, havde DF og Preben Andersen fundet et hår i suppen, og forsøgt at finde fejl ved aftalen, da de grundlæggende er modstander af, at vi i Skive Kommune skal have uvildige til at se på kommunens sagsbehandling.



Det er en kendsgerning, at vi i Skive kommune får langt flere sager tilbage fra Ankestyrelsen, på grund af fejl i sagsbehandlinger, end de fleste andre kommuner. Dette kunne måske godt give et fingerpeg om, at der er grund til, at en uvildig person ser på, hvad der kunne være bedre. Dette kunne blive til gavn dels for borgere, som er i klemme i systemet, og dels til støtte for forvaltningens sagsbehandlere.



Jeg kunne godt få den tanke, at det er et politisk ønske fra DF og Venstre, at det ikke skal være for nemt for de borgere, som har brug kommunens hjælp. Men DF og Preben Andersen vil jo helst fremstå som socialt ansvarlige, men det bliver jo kun ved snakken.



At Preben Andersen og DF finder det unaturligt , at borgerrådgiveren kun skal referere til byrådet, kan jo kun ses som mangel på ønske om, at der skal være åbenhed i kommunen.



Hvad angår Preben Andersens overvejelser om, hvorvidt borgerrådgiveren skal til årlig mussamtaler hos byrådet, tænker jeg det kan være i trygge hænder hos borgmesteren.



Så, lad os nu se, hvordan det kommer til at fungere med borgerrådgiveren, før vi smider ordningen ud med badevandet. Det er jo en samarbejdspartner både for den enkelte borger og for forvaltningen - ikke en som går rundt og lægger bomber under forvaltningen.



På vegne af SF, Skive,



Frits Laursen,



Kongehøjvej 5, Vile,



7870 Roslev

Mere debat i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her