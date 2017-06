Landmændene har det bedre: PC Maskiner har brug for mere plads

Der er masser af succes, og den er til at få øje på hos PC Maskiner på Tingvej i Mogenstrup.



Stadig flere kvadratmeter af grunden er gennem de seneste år blevet indtaget af maskiner og hytter til frilandsgrise og kalve.



Antallet af medarbejdere er steget, men alligevel mangler der indimellem hænder til at tage fat på hos Preben Christensen, der sammen med sin hustru, Camilla, der for flere år siden grundlagde firmaet PC Maskiner.



- Vi har jævnligt brug for flere medarbejde, og så får vi nogle fra vikarbureauer. Vi sælger meget mere til landmændene, end vi har gjort gennem hele krisen, konstaterer Preben Christensen.



Støbearbejdet til en ny hal er i gang. Hallen bliver på 500 kvadratmeter, og pladsen er nødvendig, understreger Preben Christensen.



I december 2014 overtog PC Maskiner forhandlingen af Spøttrup-Hytten, som blev udviklet til et opholdssted for frilandsgrise og kalve. Og Preben Christensen har en klar fornemmelse af, at nogle landmænd i højere grad er begyndt at fokusere på frilandsgrise:



- Et eller andet sted kan man sige, at det som kører godt lige nu er hytterne til frilandsgrise. Vi kan godt mærke, at flere landmænd har fået lidt flere penge, og at det positive barometer peger kraftigt opad hos flere. Vi oplevere mere optimisme, og det, kan vi mærke, skinner igennem. De landmænd, vi møder, vil gerne investere nogle penge, så vi oplever det, som om investeringslysten er ved at komme tilbage, synes Preben Christensen.



For nogle måneder siden blev Linse Kessler indehaver af en grisehytte - og en gris. Begivenheden blev en del af Kessler-familiens reality tv-serie, »Familien på Bryggen«. I forbindelse med Linse Kessler optræden i Skive Theater tidligere på året, hilste Kessler og familien Christensen på hinanden og fik en hyggesnak.



Preben Christensen fortæller, at udlandet også har fået øje på hytterne og de øvrige maskiner, som PC Maskiner sælger til kunder i det meste af Danmark. Nye og brugte landbrugsmaskiner samt maskiner til have- og parkarbejde er også væsentlige salgsområder hos firmaet i Mogenstrup.



- Vi sender grisehytter til Norge, Sverige og Tyskland. Kalvehytterne sælger vi indtil nu kun til Danmark, oplyser Preben Christensen.



En del af arbejdet på Tingvej er smedearbejde, og Preben Christensen oplever også en vækst i salget af landbrugsmaskiner:



- Vi bygger hallen for at få mere plads. Men det er også for at vi skal kunne få mere ’flow’ i vores arbejde, så det bliver nemmere for os at håndtere det hele. Vi får muligheden for, at flere af vores varer kan være i en hal, og at vi kan lagerføre det i pallereoler, så det bliver nemmere at komme til. Vi mangler plads lige nu, og det gør logistik og håndtering meget mere besværligt. Så vi bygger i høj grad for at effektivisere. Det vil spare os tid, når hallen bliver klar til indvielse, siger Preben Christensen.



Han henviser til, at der eksempelvis i forbindelse med levering af Spøttrup-hytter skal monteres en række elementer som vandkar og foderautomater.

