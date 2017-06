Skive Kommune sender snart et forslag til, hvordan Skive Å bliver et endnu større plus for Skive by, i høring.



Byrådet godkender et forslag til en strategi for stier, aktivitetsmuligheder og sikring mod højvande langs Skive Å på tirsdag.



Herefter vil borgere blive inviteret til at medvirke til at præge forslaget, inden Skive Byråd sidst på året skal godkende en endelig strategi.



Strategi-forslaget kommer af Skive Kommunes arbejde med at realisere dele af Bjarke Ingels-visionen »Big Blue« om udvikling af Skive by langs åen og fjorden.



I forlængelse af den bad Skive Byråd i december sidste år om at få lavet en plan for stiernes forløb gennem området og muligheder for aktiviteter ved åen. Strategien indeholder også forslag om, hvordan man kan sikre mod oversvømmelse af Skive by, når vandstanden i fjorden og åen vil stige på grund af klimaforandringer.



I strategi-forslaget er stier og klimasikring (for eksempel diger) tænkt sammen. Forslaget giver også forslag til, hvordan man kan trække naturskønne områder langs åen ind i byen.



- Der er faktisk tale om forslag om tre stier i området. Vi har den »syning«, Bjarke Ingels Group skitserede, så har vi et forslag om sti ad det spor, den nedlagte jernbane har, og så har vi stier langs åen, fortæller Jens Peder Hedevang (V), formand for Udvalget for Teknik og Miljø.



Bjarke Ingels Groups forslag om en sti, der snor sig om åen - og dermed udgør en »syning« - kan godt få et andet forløb, end den kendte tegnestue har skitseret.



- Det er meget dyrt at lave de broer, Bjarke Ingels »syning« forudsætter, men det går nok også med lidt færre nye broer over Skive å, mener Jens Peder Hedevang.



Skive Kommune indvier snart den første nye bro over Skive å i nærheden af Lidl i Skive. Den gamle jernbanebro ved Søndercentret tænkes for eksempel brugt som en »kunstbro«.



Hen over sommeren skal Skive Kommune lave en plan for, hvordan borgere, virksomheder og foreninger bliver engageret i udformningen af strategien.



Medejerskab til nye muligheder langs Skive Å er en forudsætning for, at borgere også vil tage dem i brug, lyder det i fagfolkenes indstilling til Skive Byråd.



- Vi vil selvfølgelig gerne høre, hvad folk mener om forslaget. Det kan være, der er noget, vi har glemt, ligesom borgere helt sikkert har idéer, som kan komme med i strategien, siger Jens Peder Hedevang.