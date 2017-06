20-årige Marie er nybagt mor - og nybagt student

Lille Zackariah ligger på ryggen og pludrer op mod sin mor. Armene bokser i luften foran ham, og det lille ansigt flækker i et smil, når han får øjenkontakt med sin mor, Marie Stæhr Christensen.



Zackariah er bare tre måneder gammel, og fredag var han en af de yngste deltagere, da Skive Gymnasium & HF holdt dimission for årets nybagte studenter.



Han har ikke været en hindring for, at hans seje mor fik sin hue, selv om han blev født, kort tid før eksamensræset gik i gang.



Med hjælp fra både skolen, Maries kæreste og mor lykkedes det at gå til både skriftlige og mundtlige eksamener og samtidig klare amningerne og også få tid til at læse. Og hendes studentereksamen kom i hus med et lige så godt resultat, som hun havde forventet, hvis hun ikke lige var blevet mor.



- Han blev født den 24. marts, og jeg var i skole indtil to dage før fødslen. Så har jeg ikke været i skole siden. Det er dejligt, at skolen gik med til det og heller ikke har givet mig så meget fravær for det, at jeg skulle op i fuldt pensum. Skolen har været med til at gøre det til en god oplevelse for os. Jeg har hele vejen igennem fået god støtte af min studievejleder, siger Marie Stæhr Christensen, der er 20 år og bor sammen med sin kæreste gennem seks år, Ariath Aney Yel på 21, i en ungdomsbolig i Skive.



Her i år har hun været oppe i tre skriftlige og tre mundtlige eksamener.



Til de skriftlige eksamener har skolen stillet med »ammevagter«.



- De skriftlige eksamener varer fire og fem timer, og så lang tid kan en lille baby ikke holde sig. Og jeg ville gerne undgå at give ham flaske med erstatning, så derfor jeg fik mulighed for at amme undervejs. Ariath og min mor Liselotte passede ham, og når han begyndte at blive sulten, kom de over med ham på gymnasiet og blev vist hen til mit lokale. Så gik vi ind i et separat lokale, og ammede så lang tid, som amningen nu tog, mens der sad en »ammevagt«, og bagefter fik jeg forlænget min tid til eksamen med den tid, det tog at amme.



- Jeg fik jo kun lov til at se ham én gang, og jeg nåede at savne ham helt forfærdeligt. Jeg er ikke vant til at være fra ham i så lang tid, siger den nybagte mor.



Hun oplevede også, at det især til den første skriftlige eksamen var svært at koncentrere sig.



- Den første eksamen var svær, fordi han jo spiser cirka hver halvanden time. Men så kom han ikke. Heldigvis kom rektor forbi og spurgte, hvordan det gik, og da var jeg nervøs, fik jeg lov til at ringe til Ariath - og så var de på vej, siger hun og tilføjer med et lille grin.



- Så lærte jeg også, at han godt kan holde lidt længere uden at få mad.



Studenterhuen ligger på bordet og er stadig kridhvid og sprød her flere dage ind i studenterfejringen, hvor andre huer begynder at få et lidt nusset udseende efter fester og nøgenbadning i fjorden.



Festerne har hun fravalgt, nu hun har fået en familie, der kommer først.



- Jeg ammer jo. Det med at komme i byen, det har vi slet ikke tid til, vel? Vi fejrer det herhjemme, siger hun kærligt henvendt til babyen.



Marie Stæhr Christensen har altid ønsket sig at være en ung mor, som kan være meget aktiv sammen med børnene og samtidig have muligheden for at få flere børn uden at blive for gammel til det.



- Vi havde planlagt af få en lille en i sommerferien i år, så jeg var blevet student først, men så gik det lidt hurtigere, fortæller Marie Stæhr Christensen, der nu først skal være på barsel det næste halve års tid og endnu ikke har besluttet, hvad der derefter skal ske.

