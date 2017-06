thue@skivefolkeblad.dk



- Ingen tvivl om, at psykisk syge personer, der er for raske til at blive indlagt og for syge til at opføre sig hensigtsmæssigt, er en stor belastning for politiet. Som jeg opfatter sagen fra Skive, er den et godt eksempel på det.



Det siger vicepoliti-inspektør Poul Lau-Vestergaard, der er chef for politiet i Skive og Viborg.



Når politiassistent Niels Bach fra Skive opfordrede kvinder til at optage episoder på video på mobilen og give materialet til politiet, bakker Poul Lau-Vestergaard op.



Det handler om den såkaldte hårmand, der typisk roser kvinders hår, men bliver meget sur, hvis kvinder eller piger helst vil være fri for hans kommentarer til deres hår. Før i tiden forsøgte han også ofte at komme til at røre ved kvindernes hår.



At give »hårmanden« bøder har man tidligere gjort - uden virkning. Psykiatrisk behandling har sommetider hjulpet i kortere tid.



- Vi kan kun foretage os noget i den udstrækning, at kvinder, der føler sig krænket eller udsat for trusler, anmelder det, og hvis der er vedlagt dokumentation som film eller billeder, er det godt, siger Vestergaard-Lau.



Han understreger, at det at vedlægge dokumentation i en politianmeldelse ikke er det samme som at offentliggøre det.



Historien om, at hårmanden atter er aktiv, har vakt stor opsigt på Facebook, hvor nogle udtrykker frygt for, at film og foto kan begynde at florere på Facebook og hænge en psykisk syg mand ud.



Niels Bach selv er draget på ferie og kan derfor ikke kommentere sagen.



