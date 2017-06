Listetyv på spil i ældre dames lejlighed

En 79-årig kvinde, der bor i en lejlighed i Møllegade i Skive, var torsdag morgen i tidsrummet mellem klokken 08.15 og 08.45 udsat for en decideret listetyv.



Hun hørte hoveddøren smække og bagefter kunne hun konstatere, at tasken, der i stod gangen lige indenfor døren var væk.



Det skete kort tid efter, at hjemmeplejen havde været der og var gået i gang.



Listetyven har benyttet sig, at døren ikke var låst.



Lokalpolitiet i Skive oplyser, at der var tale om en sort lædertaske, som indeholdt diverse personlige papirer og en pung med 300 kroner, dankort og sundhedskort.



