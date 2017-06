Uvejr torsdag aften: Lynet slog ned i antenne på villa

Omkring klokken 20 torsdag aften gik alarmen på grund af et lyn-nedslaget. Lynet var slået ned i en villa på Præstevænget i Durup.



- Det viste sig, at lynet var slået ned i et antenne-anlæg på huset. Både antenne og fjernsyn var ødelagt, oplyser indsatsleder Jesper Ørum fra Vestjyllands Brandvæsen, Skive.



Desuden var strøm og det elektriske system i hele huset gået.



- Vi kontrollerede, om der var ild nogle steder, men det var der ikke, og derefter kunne vi køre igen, siger Jesper Ørum.

