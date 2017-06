To rumænere anholdt på campingplads: Havde »russerposer« og tyvekoster

To rumænske mænd på henholdsvis 29 år og 40 år blev torsdag aften anholdt på campingpladsen i Glyngøre.



Efter anholdelsen viste det sig, at de begge tidligere på dagen var blevet anholdt i Thisted, hvor de havde fået en bøde for butikstyveri og var blevet løsladt.



De to var imidlertid stadig i besiddelse af de såkaldte »russerposer« i Glyngøre, opdagede politipatruljen, der ankom til campingpladsen.



- Det passer godt med mønstret, for vi fandt en del nyt tøj i både bil og den campinghytte, de havde lejet, og vi har mistanke om, at det er tyvekoster, siger kriminalassistent Jeanette Kolding fra lokalpolitiet i Skive.



I Skive begyndte sagen, da man på campingpladsen på Sundhøj ved Glyngøre kom i tvivl om, hvorvidt de to rumæneres pas var ægte.



Derfor kørte en patrulje til campingpladsen, hvor man skønnede, at passene var ægte nok, men hvor man i den svenske udlejningsbil, som de to rumænske mænd kørte i, altså fandt flere mulige tyvekoster.



Desuden fandt man nogle såkaldte »russerposer«. Det er poser, der er forede, så alarmen ikke udløses, selv om man har stjålet eksempelvis mærket tøj.



På den baggrund ransagede man også campinghytten og fandt endnu mere nyt tøj, sko og bælter, der kan stamme fra tyverier.



- Vi forsøger nu, om vi kan kæde tingene sammen med gerningssteder, for så er der, også fordi de to tidligere er taget for butikstyveri, måske mulighed for at fremstille dem i et grundlovsforhør og få dem fængslet. Det efterforsker vi i øjeblikket, siger Jeanette Kolding.

