Borgmester jubler over Dansk Byggeris rangliste: »Vi har bidt os fast i toppen«

- Det er rigtig vigtigt for os, at vi holder fast i positionen som en af landets mest erhvervsvenlige kommuner. Vi har gennem de senere år ligget i toppen, og vi fortsætter altså i år med at bevare en plads i top 10.



Sådan lyder det fra en begejstret borgmester, Peder Christian Kirkegaard (V), efter Skive Kommune også i år ligger i top 10 over de kommuner, som ifølge en undersøgelse lavet af Dansk Byggeri, er mest erhvervsvenlige.



Som det tirsdag fremgik af Skive Folkeblad, er Skive Kommune dalet fra sidste års placering som nummer fem til nummer otte.



Men det har tilsyneladende ikke ødelagt humøret på borgmesterkontoret. For selvom Skive Kommune samlet set er faldet tre pladser ned ad ranglisten, så ligger kommunen i top inden for nogle af de områder, der til sammen udgør den færdige analyse om erhvervsvenlighed.



Sammen med Holstebro opkræver Skive Kommune eksempelvis administrationsgebyr på erhvervsaffald. Sidste år lå Skive på en 10. plads, men med et farvel til gebyret er kommunen rykket op i toppen.



Også på området ’arbejdsmarked og uddannelse’ får Skive en topplacering, når det gælder indsatsen for gruppen, der i offentlige regi omtales som ’nyledige’. Her jubler kommunaldirektør Per Mathiasen og siger:



Han er også særdeles tilfreds med den kendsgerning, at Skive Kommune både sidste år og i år ligger blandt landets hurtigste, når det gælder ekspeditionstiden for byggesager.



- Vi var meget stolte sidste år over placeringen. Det betyder meget for virksomhederne, at vi er hurtige og effektive i vores sagsbehandling. Derfor er det virkelig glædeligt, at vi i år fastholder den fine position, siger Per Mathiasen.



Borgmester Peder Christian Kirkegaard tøver ikke med at slå fast, at Skive Kommune har »bidt sig fast i toppen« af analysen, som Dansk Byggeri laver en gang årligt. Han siger blandt andet:



- Det er lige præcis det, vi arbejder for – at skabe gode betingelser og service for vores virksomheder. Og det er et vigtigt signal, som vi ønsker at sende til potentielle, nye virksomheder, der kunne tænke sig at drive virksomhed i en effektiv og erhvervsvenlig kommune.



joan

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her