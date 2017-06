Var nær blevet kørt ned: Silje fik bronzemedaljen alligevel

Skuffelse.



Tårer.



Og vrede.



En fjerdeplads var ikke, hvad Silje Alsbjerg fra Rødding havde drømt om. Guld eller sølv var udgangspunktet, da hun klokken 14.10 torsdag eftermiddag rullede ned ad den grønne startrampe ved U19-rytternes DM i enkeltstart i Grindsted.



En tredjeplads fra DM sidste år skulle forbedres. Og det gør man altså ikke med en fjerdeplads - og det var, hvad Silje Alsbjerg blev udråbt til at få, da hun krydsede målstregen.



En fjerdeplads.



Med tre sekunder op til en bronzemedalje.



Det kunne ikke være mere øv, slet ikke når man tog afslutningen i betragtning. Så Silje Alsbjerg holdt sig på lang afstand af sit holds lejr, hvor der var jubel og masser af smil over guld til Emma Norsgaard og sølv til Mette Egtoft Jensen. Hendes skuffelse skulle ikke ødelægge venindernes glæde.



100 meter fra de glade Team Rytger-piger stod Silje Alsbjerg og græd med mor Mie og far Torben som støtte.



Tårerne trillede - først af irritation, så af undren.



Irritation, fordi en bilist kort før målstregen pludselig kørte ud på den ellers lukkede DM-rute og tvang Silje Alsbjerg til at klodse bremserne.



Og undren, fordi bronzevinder Tusnelda Svanholmer ikke en gang med hjælp fra en bilist på afveje burde slutte tre sekunder foran.



- Lige inden opløbsstrækningen var der en ung kvinde i en bil, som kom ud fra en sidevej. Og da hun drejede ud, måtte jeg blokere bremserne for at undgå at drøne ind i hende. Jeg trak over i den anden side af vejen, og så svingede hun derover, så jeg måtte undgå hende to gange, forklarede Silje Alsbjerg.



Hun fik opbakning fra familien, som undersøgte muligheden for at nedlægge protest og få en tidsgodtgørelse i lyset af, at arrangørerne havde lovet en helt lukket rute. Men at man kunne gøre sådan et krav gældende, blev pure afvist.



At måtte bremse fra måske 50 kilometer i timen og ned til nul, skifte gear og komme op i fart igen er langt mere end rigeligt til at forklare, at Silje Alsbjerg ikke havnede på bronzepladsen.



Men det undrede i familien, at hun ikke var hurtigere over stregen end Tusnelda Svanholmer alligevel. Uden de havde stået med et stopur, var de overbevist om, at der ikke var to minutter mellem de to ryttere. Det var det mellemrum, de kørte fra rampen med - Svanholmer som næstsidste og Alsbjerg som sidste ud på den 14,3 kilometer lange og frimærkeflade rute.



Der var kun én løsning - at gå mod målområdet, hvor Norsgaard, Egtoft og Svanholmer var ved at gøre sig klar til præmieoverrækkelse. Og bedst, som der blev kigget i papirer og diskuteret frem og tilbage, kom den officielle løbskommissær forbi.



- Silje, er du klar? Du skal op og have din bronzemedalje.



- Hvad? lød det fra en forbløffet Silje Alsbjerg.



- Jamen, der blev sagt, jeg blev nummer 4 ...?



- Der er kun én, som har det officielle resultat. Og det er mig! slog løbskommissæren fast.



Nogen havde fejlet.



Set forkert på uret.



Læst forkert op.



Forklaringen fortaber sig i det uvisse. Men Silje Alsbjerg var ikke i mål tre sekunder langsommere end Tusnelda Svanholmer, men godt 16 sekunder hurtigere.



Så efter et par hurtige, ekstra tårer og kram fra mor blev cyklen parkeret, og Silje Alsbjerg gik mod medaljeskamlen.



Der stod Tusnelda Svanholmer. Den udråbte bronzevinder. I lykkelig uvidenhed om de ord, der nu kom ud af højttalerne:



- Det er en speakers værste mareridt at måtte fortælle, at det er en anden, der skal have bronzemedaljen end den, der står på podiet ...



Og så gik Tusnelda Svanholmer ned fra blokvognen - med et smil, der formentlig kun var der for at kvæle et forståeligt raseri. For hun skulle selvfølgelig have haft den triste besked længe før, hun gik op på podiet - det var synd, hun skulle stå på mål for fejlen i fuld offentlighed.



Ufortjent og uværdigt.



Silje Alsbjerg indtog tredjepladsen. Fik borgmesterhåndtryk, bronzemedalje, blomster, brugskunst og bobler, som blev sprøjtet ud over de to holdkammerater og de nærmest-stående nedenfor. Det champagnebad, hun gik efter at være del af, da hun tog hjemmefra.



Ikke fra en bronzeplads. Men når man fem minutter forinden havde været nær utrøstelig, var hun nu pludselig nærmest lykkelig.



- Hovedet var der i dag, så jeg ved ikke, hvad der gik galt derude. Det gik fint nok, indtil det med bilen, hvor jeg så blev irriteret og mistede fokus, forklarede Silje Alsbjerg kort efter med champagne dryppende fra det lyse hår.



- Jeg var ikke god nok til guld eller sølv i dag. Men jeg er glad nok - det er et flot podie med tre fra mit team. Det er sgu i orden. Og bronzen, den redder dagen lidt.



Og dagen, ja den blev såmænd endnu bedre, da landstræneren udtog Silje Alsbjerg til EM i Herning i august.

