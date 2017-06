Ild i madrassen hos skibonit

Det lokale brandvæsen måtte lørdag formiddag i aktion for at komme en skibonit til undsætning, efter at en hårtørrer ved et uheld havde sat ild til en madras i den pågældendes lejlighed i Ringparken i Skive.



Beboeren forsøgte i første omgang selv at slukke ilden, hvilket var tæt på at lykkes, men ilden blussede op igen, så der måtte hjælp til udefra, oplyser vagtchef Henrik Nielsen fra Midt- og Vestjyllands Politi.



Ingen kom ifølge politiet til skade ved branden, der dog forårsagede nogen sodskade i lejligheden.

