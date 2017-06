Kulørt indvielse af cykelsti

3,5 kilometer forbedret sikkerhed for cyklisterne på strækningen mellem Hvidbjerg og Skive.



Lørdag formiddag blev cykelstien officielt indviet af borgmester Peder Christian Kirkegaard og en pæn skare af borgere, hvoraf en del havde taget deres cykel med, så de bagefter kunne cykle så meget af strækningen, de hver især havde lyst til. Mange cykler var pyntet med blomster og balloner, så det var et festligt skue også for dem, der tilfældigt kom forbi.



Det var længe været et stort ønske fra borgerne i området at få cykelstien, og Brøndum-Hvidbjerg Borgerforening har benyttet lejligheden til at lave en hel, lille byfest ud af det med aktiviteter for store og små i den gamle grusgrav i Hvidbjerg, der nu fungerer som rekreativt område. Således markeres indvielsen af cykelstien også resten af lørdagen.

