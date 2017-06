Sankthans måtte vige for traktortræk

Årets første lokale sankthansbål blev uden tvivl futtet af i Lånum.



Det skete nemlig allerede torsdag på sportsfestens førstedag, fordi andendagen - fredag - for ottende år i træk var reserveret til et stort traktortræk-arrangement.



I forbindelse med det fremrykkede sankthans-anrrangement var der fællesspisning med helstegt pattegris. Ligesom sidste år kom der over 100 for at spise, hygge og snakke, og det glæder idrætsforeningens formand, Kit Bach.



Onsdag tyvstartede festen i Lånum med frivillig klargøring af festpladsen. Det mødte omkring 20 op til.



I dag lørdag, er der morgenmad til dem, der kommer og hjælper med at rydde op efter fredagens begivenheder. Og så holder sportsfesten i Lånum ellers pause til søndag, hvor der sluttes af med blandt andet bagagerumsmarked og havetraktortræk.



Kit Bach vil gerne have overskuddet i hus, inden hun udtaler sig om, hvad pengene i givet fald skal gå til. Tidligere har overskuddet fra sportsfesten blandt andet været med til at finansiere fastelavnsfesten i Lånum, ligesom der også tidligere er blevet penge til at lave noget i forsamlingshuset.

