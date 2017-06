Tidligere leder af opholdssted i Salling dømt for bedrageri

En leder af et opholdssted for piger er blevet idømt seks måneders fængsel for bedrageri.



Kvinden var frem til februar 2013 leder af Villa Dingle i Junget, som Skive Kommune lukkede på grund af rod i regnskaber.



Stedet blev drevet videre af medarbejdere - herunder den dømtes søster - under navnet Villa Vik.



Betaling fra kommuner blev overført til en konto, den nu dømte tidligere leder havde adgang til.



Det var i strid med Skive Kommunes godkendelse af Villa Vik.



Over godt fire måneder overførte hun ifølge retten ulovligt 349.223 kroner til andre konti, hun også rådede over - blandt dem en konto for caféen En Bid Af Himlen i Skive.



Kvinden nægter sig skyldig og ankede dommen.



Men Retten i Viborg vurderer altså, at hun burde have været klar over, at hun ikke kunne råde over penge, kommuner indbetalte til Villa Vik.



Medarbejdere hos Villa Vik fik ikke løn en periode, fordi kontoen var tom.



- Dommen er den rigtige, fordi den dømte tog penge, som ikke tilhørte hende, siger Ulrik Panduro, specialanklager hos Midt- og Vestjyllands Politi.



De seks måneders fængsel blev gjort betinget på betingelse af, at den dømte udfører ulønnet samfundstjeneste i 120 timer.





