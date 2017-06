Åbning med 3-0 nederlag

Skive IK spillede på baggrund af en enkelt træningsuge sommerens første træningskamp lørdag - og det var en mundfuld af de større.



Nemlig superligatruppen fra Randers FC på en lækker træningsbane i Randers.



3-0 sagde den måltavle, der ikke var til stede, da de 90 minutter var til ende.



Skive tabte første halvleg med 2-0 - skønt det var i de første 45 minutter, at gæsterne viste sig bedst frem.



Randers fik til allersidst et straffespark fra den tynde ende, dømt mod debuterende Lasse Sørensen, der deltog i stedet for skadede Mads Grubak.



Skive fik 1-2 tilbud til at pynte - men Jesper Henriksen og Martin Ebbensgaard misbrugte en hel og en halv mulighed.



Randers’ målscorere var Joni Kauko, Marvin Pourie og Kasper Enghardt (stf.)



Fuld omtale af kampen følger i bladet mandag.

