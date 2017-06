Skive til Randers uden syv mand

Skive IK spiller i dag lørdag sommerens første træningskamp i optakten til den fodboldsæson, der går i gang 31. juli med en udekamp mod Nykøbing FC.



Det foregår i Randers, truppen, der tager imod, er Randers FC fra Superligaen, og Skive-træner Kim Kristensen erkender, at der er en risiko for, at det kan blive en »grim oplevelse«.



- Jeg hører kun, at de kommer med »fuld skrald« - og det er meget tidligt for os. Men ingen piveri - vi har selv sagt ja-tak til kampen, og vi skal nok få noget fornuftigt ud af den, siger han.



Otte mand vil ikke være med i Randers af forskellige årsager: Skader, ramadan, studenter-tam-tam mv.



Det drejer sig om John Dyring, Ayinde Lawal, Mathias Bersang, Mathias Pedersen, Frederik Brandhof, Oliver I. Pedersen, Thomas Santos og Andreas Kock.



Det betyder, at de 17-18 mand, der skal i aktion, vil være: Emil Kobberup og Andreas Raahauge (de to målmænd, der får en halvleg hver). Desuden Mikkel Frankoch, Christoffer Østergaard, Anders Hagelskjær, Emil Søgaard, Simon Sterrring, Frederik Buur, Magnus Jensen, Jeppe Mogensen, Jeppe Bjerregaard, Thomas Viggers, Henrik Brodersen, Mikkel Frandsen, Martin Ebbensgaard, Alexander Baun og muligvis Mads Grubak.



Kim Kristensen siger i øvrigt, at de fem prøvespillere, der netop nu viser sig frem til træningerne alle er spændende bekendtskaber.



- Der er absolut ingen, der er faldet igennem. Det er tydeligt at se på f.eks en mand som Henrik Brodersen, at det er en mand med masser af divisionserfaring, og de unge kører også flot på. Jeg glæder mig til den kommende uge, siger Kristensen, der også er glad for at have en driftssikker keeper til at presse Emil Kobberup, i skikkelse af Andreas Raahauge der er kommet til SIK på en 2-årig aftale.



Næste rundens træningskamp er mod Hobro, og det var på tale, at den skulle spilles i Roslev, men det bliver alligevel Egeris, dr er foretrukket.

