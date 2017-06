- Jeg ved godt, det er dumt. Jeg stopper nu.



Det siger den såkaldte »hårmand« til Skive Folkeblad.



Han vil gerne udtale sig, men han ønsker at være anonym.



Han er kendt i Skive, fordi han nærmest er besat af pigers og kvinders hår. Både hos helt unge og kvinder oppe i årene. Hvis de har et langt hår, roser han det typisk.



Tidligere har han typisk også forsøgt at komme til at røre ved det og kæle med det, men i den seneste tid har problemet mere været, at han blev gal, når og hvis pigerne eller kvinderne bad ham om at lade være med at omtale deres udseende.



Det har i den seneste tid ført til flere anmeldelser til politiet.



Han fortæller, at han altid har været fascineret af pigernes hår. Lige siden han gik i folkeskolen.



- Jeg ved ikke rigtig hvorfor, men jeg har altid synes, at sådan et langt hår så sødt ud, siger han.



Han understreger, at der ikke er noget seksuelt i det. Faktisk er han ifølge eget udsagn slet ikke i stand til at have sex.



Og i forhold til det seksuelle, er han heller ikke psykisk afvigende. Det viser flere undersøgelser blandt andet af retslæger. Omvendt har han en eller anden form for fascination og besættelse af det med pigers og kvinders lange hår, når de vel at mærke har det.



- Det er også rigtigt, at jeg somme tider er blevet gal, og at nogle af pigerne, navnlig de helt unge, har været bange for mig. Det er i virkeligheden fordi, jeg er ked af det, når de ikke vil have, at jeg roser deres hår, siger han.



Tidligere er han ved retten i Viborg blevet frikendt for blufærdighedskrænkelse, fordi hans opførsel ikke bliver betragtet som en krænkelse af blufærdighed.



- Men de sagde også til mig, at jeg skulle prøve at opføre mig anderledes, fortæller han selv.



Derimod har han adskillige gange fået bøder for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.



- Når jeg har fået mange bøder, bliver jeg også ked af det, og så synes jeg, det går skidt. Jeg bliver også ked af det, når jeg opdager, at nogle af pigerne er bange for mig. Jeg har aldrig gjort nogen noget, og jeg har aldrig slået nogen, fortæller han.



To gange er han derimod selv blevet overfaldet, og den ene af gangene var der også skader bagefter. Skader han fortsat kan mærke i form af følesansen er nedsat i den ene side.



- Men det er klart, at jeg også har været dum. De fleste af de piger, jeg snakker til, har ikke så meget imod, at jeg roser deres hår, men omkring to ud af 10 kan ikke lide det. Jeg skal lade være med det, og nu vil jeg gøre alt, hvad jeg kan for at stoppe, siger han og tilføjer:



- Avisartiklerne de seneste dage har haft betydning, fordi det er jo tydeligt, der er nogle, som er bange for mig.



egen sikkerhed »Hårmanden« er i slutningen af 40erne. Men ønsker at være anonym også af hensyn til sin egen sikkerhed.



- Jeg er jo blevet overfaldet to gange, og det vil jeg prøve at undgå. Helst ved at få stoppet mig selv, så jeg lader være med det her, siger han.



UHELDIGE OPLEVELSER Han lægger ikke skjul, at han har haft nogle oplevelser med nogle i Skive i sine yngre dage, der har været uheldige set med hans øjne og også har været med til at ham få ud, hvor han ikke altid helt har kunnet bunde.



På grund af sagerne har han i øvrigt et godt kendskab til flere af de lokale politifolk, som han gerne snakker med.



Og de har også snakket med ham på forhånd op til, at lokalpolitiet i Skive torsdag valgte at fortælle, at der den seneste tid atter er kommet en del anmeldelser efter en periode, hvor der tilsyneladende har været pause.



- Nu skal det være slut, siger manden selv og lyder meget beslutsom.