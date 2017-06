Nye vindmøller snurrer i Krejbjerg til september

- Fra medio september skulle de gerne begynde at snurre.



Sådan lyder Annette Kjeldsens status på de tre nye Krejbjerg-vindmøller på Nørre Andrup.



Annette Kjeldsen er sektionsleder for landvindmøller i Hofor Vind A/S, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab.



- Det sidste fundament bliver støbt i næste uge. Så er alt arbejde ved jorden færdigt derude, inden entreprenøren går på sommerferie, siger Annette Kjeldsen.



- I uge 33 kører Siemens derud og begynder opstillingen. I cirka uge 35 kører de selve mølledelene derud, oplyser hun.



Møllerne i Krejbjerg har mødt en del lokal modstand, især på grund af frygt fra de nærmeste naboer for at blive syge af vedvarende, lavfrekvent støj i deres boliger.



Endvidere har sagen trukket ud, fordi det skulle undersøges, om møllerne ville genere fredede flagermus i området.



Lokale lodsejerne bag selskabet Krejbjerg Vindkraft valgte til sidst at sælge hele projektet til Hofor, fordi projektet trak ud, mens elpriserne faldt.

