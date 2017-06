Tyv overrasket på fersk gerning

En trænet hundesnude var natten til søndag ikke nok til at opsnuse en mand, som umiddelbart forinden forsøgte at stjæle en gps fra en traktor i Hem. Manden var i færd med at afmontere gps’en i traktoren, der holdt i maskinhallen på en gård på Ballingvej, da han blev overrasket af en person på stedet. Det fik ham til at opgive sit forehavende og stikke af sted ud over markerne. Da en hundepatrulje fra politiet nåede frem, var han tilsyneladende sluppet væk. Der foreligger ikke noget signalement af ham, oplyser vagtchef Bjarne Askholm fra Midt- og Vestjyllands Politi.

